Sky entwickelt Finder-App

Diese App ist grundsätzlich für Reisende. Einerseits. Andererseits bemüht sich Sky damit auch am Besuch und der Auslastung ihrer gewerblichen Vertragspartner mitzuwirken, die als Vertriebspunkte für das Programm-Angebot von Sky eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielen. Denn in den Bars, Hotels und Gastronomiebetrieben kann Sky Nicht-Abonnenten erreichen und über diese Form des Public Viewing Argumente für den Kauf eines Abonnements liefern.



Daher ist die App gleichzeit Promotion-Plattform für diese Sky-Anbieter, die mit ihren Kontaktdaten ausgewiesen werden und deren Art Profile zu Werbepräsenzen ausgebaut werden sollen.



In der App ist weiters ein Ticker integriert, der Nachrichten von Sky Sport News HD liefert, was zum Wiederkehren und als Frequenzbringer gedacht ist und die App attraktiver machen soll.



Ab 15. Mai 2014 sollen auch Android-Nutzer in den Genuß dieser App kommen können.