Sky Deutschland verdient zum ersten Mal ein bisschen Geld

Für Konzernchef Brian Sullivan ist das ein Meilenstein in der Geschichte des bisher stets tief in den Miesen steckenden Konzerns, der in den letzten Jahren dank stattlicher Finanzspritzen Murdochs deutlich voran gekommen ist - auch dank der teuer bezahlten Übertragungsrechte für die deutsche Fußball-Bundesliga, die noch immer das wohl wichtigste Argument für die Verkäufer des Senders sind.