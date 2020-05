Sky bewegt sich in Richtung Profitabilität

Der Kunden-Bruttozuwachs betrug von Jänner bis März 2011 155.000 und reflektiert ein, wie der Quartalsvergleich zeigt, Plus von elf Prozent. In diesem ergebniswirksamen Kundenwachstum ist auch der Rückgang der Kündigungsquote - auf Basis des 12-Monate-Zeitraums - auf 11,3 Prozent. Diese Quote lag früher bei über 20 Prozent.



Der Durchschnittsumsatz pro Kunden (ARPU), ein zentrale Erfolgskennzahl, stieg im ersten Quartal um 1,19 Euro auf 31,76 Euro.



Allerdings stiegen auch die Gesamtkosten der Pay-TV-Betriebes von 337 auf 375 Millionen Euro. Dieser Kostenzuwachs steht in Verbindung mit den Fussball-Aktivitäten rund um die UEFA Champions League, UEFA Europa League und Deutscher Bundesliga.



Unterm Strich bleibt Sky derzeit immer noch ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von 73 Millionen Euro. Dies wurde, verglichen zum vorjährigen Quartal, um 14 Millionen gesenkt. In weiterer Folge verbesserte sich auch das EBITDA-Ergebnis um 26 Prozent auf minus 55 Millionen Euro.