Sky bessert Abo-Nutzen nach

Also Bezieher des Film-Paketes Hangover 3, Monster Uni, etc. oder Serien wie House of Cards, Game of Thrones oder True Detective mit auf ihre Wege nehmen und mobil konsumieren. Das gilt auch für Sport-Inhalte.



Sky erhöht damit die technische Reichweite von Inhalten und stimuliert die Nutzung von Sky Go. Diese konnte, wie der dafür verantwortliche Manager Euan Smith mitteilt, 2013 "mit rund 70 Millionen Kunden-Logins im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden".