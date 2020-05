Sky beseitigt Zuschauer-Barrieren

Bei Sky Go soll das Portfolio untertitelter Filme auf bis zu 20 Stück ausgebaut werden. Dieses Inklusionsangebot wird weiters auf die deutsche Fussball-Bundesliga ausgedehnt. Im Laufe der begonnenen Spielsaison wird, kündigt das TV-Unternehmen an, "die Samstag-Konferenz und das Topspiel des Spieltages live untertitelt und via Teletext angeboten". Die Programm-Inhalte, die von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen ab Anfang September 2012 zu konsumieren sein werden, sind mit dem Kürzel UT gekennzeichnet.



atmedia.at