Sky Atlantic HD geht auf Sendung

Game of Thrones soll, wie Sky Film-Manager Marcus Ammon dazu erklärt, die Richtung des Programm-Portfolios des Senders weisen. Ab 24. Mai folgen zehn weitere Episoden der Fantasy-Serie.



Abgesehen davon gehören zum Sky Atlantic HD-Programm-Bouquet Serien wie Die Sopranos, True Blood, Six Feet Under, Band of Brothers, Dexter, The Wire, Camelot, etc.



Von 23. Mai bis 10. Juni 2012 steht der Sender Zuschauern testweise und frei zur Verfügung, die über HD-fähige Satelliten-Receiver verfügen. Sky Atlantic HD ist in unter anderem in die Kabelnetze von UPC, Liwest, Kabelplus, Salzburg AG und Cablecom eingespeist. Weiters steht das Programm über Sky Anytime und Sky Go mobil und OnDemand bereit.



Hier ein zusätzlicher Überblick über Charaktere und Szenen, die die Machart und Atmosphäre von Game of Thrones, einer Herrschaftsgeschichte, die sich um Familien, Macht, Intrigen, Verschwörung, Sex und Tod auf einem fiktiven Kontinent dreht: