Sky Antlantic HD in Vorbereitung

at, deSky liefert ab Mai 2012 TV-Unterhaltung des US-Senders HBO. Der Sender produzierte Serien wie Sex and the City, Little Britain, Six Feet Under, Da Ali G Show, Sopranos oder In Treatment. Der Abo-TV-Anbieter bündelt eine HBO-Entertainment-Auswahl als Sky Atlantic HD und weitet damit das HD-Programmbouquet aus.