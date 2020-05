Sklave von Feudalfürsten

at // "Von innen her ist der ORF nicht mehr sanierbar. ...Parteipolitik, Geschäftsführer und Betriebsrat sind zu radikalen Reformen, die der ORF zum Überleben braucht, entweder unfähig oder unwillig." Wer hier so Klartext spricht, ist der frühere Generalintendant Gerd Bacher. "Bei den Fernseh- und Radionachrichten liegt der Marktanteil wohl jenseits von 90 Prozent. Dieses Machtpotenzial - nicht die wirtschaftliche Lage - ist der Grund, warum der ORF-Generaldirektor auf der Abschussliste steht", erklärt profil-Herausgeber Christian Rainer. "Stabilität durch radikale Reformen, die einer Neugründung des Unternehmens gleichen", wünscht sich Heute-Chefredakteur Richard Schmitt. Das sind drei von 15 Medienmanagern, die im Falter Stellung zu Rettungsmöglichkeiten für den ORF beziehen.