int // Die FIS Marketing AG ist das gemeinsame Joint-Ventur des Internationalen Skiverbandes FIS, von Infront Sports & Media und der Sportvermarktungsagentur Tridem Sports. Das Unternehmen soll die Rechte an Skisport-Events und alle Sponsorings so teuer als möglich vermarkten. Die FIS ist der Mehrheitseigentümer. Die FIS Marketing AG wird in der Schweiz ihren Sitz haben und von Christian Pirzer, Tridem Sports-CEO, geführt werden.