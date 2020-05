Skispringer auf Android-Schanzen

Die iPhone-Edition des Games wird von Red Bull unterstützt und kann auf prominente Schützenhilfe von Thomas Morgenstern setzen. Parallelen zum realen Springen hat die App im Hinblick auf die zu berücksichtigenden Windbedingungen, dem Finden der idealen Fluglage sowie dem Herausfinden der richtigen Druck- und Lösepunkte um das springende Alter Ego auch in die Luft zu bekommen und damit Weite zu erzielen.



Ski Jump Giants ist ein Turnier-Game. Teilnehmer können auf verschiedenen nachgebauten Sprungschanzen trainieren, in die Qualifikationsspringen gehen und danach an den Wettbewerben um Plätze und Siege mitspringen.



atmedia.at