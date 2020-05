Skihappyhour.com beginnt Skipass-Verkauf

Das in Graz ansässige Startup arbeitet im derzeitigen Probebetrieb mit den beiden Ski-Ressorts Riesneralm und Planneralm zusammen, die über Fastlanecard.com Tages-Skipässe für Erwachsene, Jugendliche, Kinder und Studiernde verkaufen.



Alle täglich bis 15 Uhr bestellten und in weiterer Folge per Kreditkarte bezahlten Skipässe werden, um den Abwicklungszeitraum zu präzisieren, noch am selben Tag an die Käufer verschickt. Die anfallende Kaution für die Tagespässe wird, wie üblich, direkt in den Ski-Gebieten rückerstattet.



Georg Baumgartner, Gründer und CEO von Skihappyhour.com, plant, wie er erklärt, bereits den nächsten Schritt dieses Vertriebsweges und zwar die Abwicklung derartiger Käufe mittels Smartphone-App.