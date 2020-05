Skicircus-Etat an Stromberger

at, deDie Skiregion Saalbach Hinterglemm Leogang beauftragt die in München ansässige Agentur Stromberger PR mit der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Wintersaison 2011/12 in den Märkten Österreich, Deutschland und Schweiz.