Skias wird Kobza Integra-Geschäftsführerin

Sie setzt ihren Berufsweg in der PR-Branche fort. Bis April war sie geschäftsführende Gesellschafterin von Martrix Public Relations und blickt auf 15-jährige Kommunikationsagentur-Erfahrung zurück.



Sie betreute in dieser Zeit Auftraggeber wie Unilever, NÖM AG, Hewlett-Packard, Ottakringer Brauerei oder mobilkom austria. Skias hat Lehraufträge an der Donauuniversität Krems und der Fachhochschule St. Pölten.



