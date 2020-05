Ski Challenge-Rennzirkus startet

Punkto dieser Neuerung hält sich Greentube-CEO Eberhard Dürrschmid bedeckt. Ihm ist zu entlocken, dass die Rennen "erstmals direkt im Browser" zu fahren sind und dass die Usability optimiert wurde.



Kein Geheimnis macht er aus dem neuen Partner für Österreich und Deutschland. Die Ski Challenge ist "powered by GameTwist". Die Skill Games- und Casino Games-Plattform wird von der Greentube-Tochter Funstage betrieben.



Das Schweizer Radio und France Television setzen ihre langjährige Ski Challenge-Partnerschaft weiter fort.



Bis am 29. November die ersten Trainingsfahrten absolviert werden können, bringen sich derzeit die Fans und Racing-Clubs in Stellung. Auf YouTube kursieren bereits jede Menge Videos in denen Herausforderungen an Mitbewerber ausgesprochen werden. Wie etwa jene vom "Team CH":