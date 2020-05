de // Die von Greentube produzierte Ski Challenge startet in die nächste Saison. Ab 9. Dezember läuft die nächste Saison. In Deutschland ist Wagner Pizza der Hauptsponsor der auf Sevengames.de anlaufenden "Ski Challenge 2009". Das Lebensmittel-Unternehmen sponsert darüber hinaus den auf Sat1.de abrufbaren "Ran Fußball Manager" und investiert bei beiden Games einen, wird kolportiert, "hohen sechsstelligen Betrag" in InGame-Advertising.