Ski Challenge geht in zehnte Saison

Die angelaufene zehne Ski Challenge-Weltcup-Saison wird über insgesamt sieben Strecken ausgetragen. Auf Beaver Creek folgen Rennen in Gröden, Bormio, Kitzbühel, Wengen, Garmisch-Partenkirchen und dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotchi.



Greentube optimierte die Rennen und die dazu notwendigen Funktionalitäten. So wurden die Gruppen-Rennen aktualisiert und es gibt neue Renn-Modi zu testen. Das Belohnungssystem wurde verbessert, um die Jubiläums-Edition mit dem entsprechenden Interaktions- und Aktivitätsniveau zu zelebrieren.



Paralle dazu wurde die App, die erwartungsgemäß Apple- und Android-E-SportlerInnen verfügbar ist, adaptiert. Die mobile Version des Games wurde in Kooperation mit Swisscom realisiert.



Greentube launchte soeben auch eine sogenannte Overall-Version der Ski Challenge, die weltweit zu nutzen ist. Das Game ist in seiner zehnten Auflage in neun Sprachversionen zu spielen.

Rückblick 10 Jahre Ski Challenge

Und hier ein grafischer Rückblick auf die Ski Challenge seit ihrer ersten Version im Jahr 2004. ORF Online war ab 2005 dabei. Zwei Rennstrecken - Kitzbühel und Bormio - wurden zunächste gefahren. Dann folgten vier - Gröden, Bormio, Wengen und Kitzbühel - Rennen. Zu diesen vier Klassikern wurden dann Strecken wie Are, Val-d'Isère, Garmisch-Partenkirchen, Whistler Mountain, Beaver Creek und zuletzt Schladming hinzukombiniert.



Seit 2009 gibt es Gruppenrennen. Seit 2011 ist GameTwist offizieller Partner des Games.