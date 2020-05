Ski Austria verschönert

atIm Österreichischen Skiverband wird einer neuen Saison entgegengefiebert. Der Alpin-Bereich, in dem die Athleten in der vergangenen Saison und während der Olympischen Winterspiele in Vancouver unter dem von den siegverwöhnten, österreichischen Fans erwarteten Niveau blieben, wurde renoviert. Davon blieb auch das Verbandsmagazin Ski Austria für Sport-Insider nicht verschont.