Skala verlässt IP Österreich

Wohin es Skala zieht, ist derzeit noch nicht bekannt. Er begann in dem Vermarktungsunternehmen als Assistent in der Research-Abteilung, deren Leitung er 2004 übernahm. 2006 avanciert er zum Mitglied der IP-Österreich-Geschäftsleitung.



Zinggl erklärt dazu, dass "wir diesen nicht gewünschten Abgang nutzen werden, um über die Organisation nachzudenken". Und er ergänzt: "Die Position des Verkaufsleiters wird selbstverständlich nachbesetzt. Wir brauchen jemanden in dieser Position und wir sind hier auch in guten Gesprächen. Wir hoffen, dass wir mit Februar 2014 eine Nachfolge bekanntgeben können".