sixx Austria eröffnet mit 1,6 Prozent

atMit diesem Marktanteil beginnt sixx Austria in der Sendezeit nach 20:15 und bis 03:00 Uhr in der Zuschauergruppe der 12- bis 49-Jährigen seinen ersten Programmlauf am 3. Juli 2012. In der Verengung der Zielgruppen-Definition auf 18-- bis 49-jährige Zuseherinnen steigt der Marktanteil auf 2,3 Prozent.