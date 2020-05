Simultanschauer

Je jünger, umso parallelisierter

Während der Primetime surfen 60 Prozent im Internet. 16 Prozent konsumieren neben TV-Programmen DVD- und 14 Prozent gleichzeitig Web-TV-Inhalte. Weiters belegt die Studie ein wochentags anderes Nutzungsverhalten als am Wochenende. Am Sonntag wird weitaus mehr Musik gehört und ferngesehen als an Wochentagen. An Wochentagen ist wiederum die Web-TV-Nutzung höher als an Wochenenden. Und: Je jünger die Parallelnutzer, umso intensiver ist die Konsumationsgleichzeitigkeit.