Sims-Showtime für Engels und Lombardi

Engels und Lombardi werden im Rahmen von PR- und Online-Aktivitäten der am 8. März 2012 erstmals in den Verkauf gelangenden Sims-Edition auftreten.



Sie spielen auch das Lebenssimulationsspiel. Engels bekennt: "Ich spiele am liebsten mich selbst. Da kann ich mich so umstylen wie ich möchte und auch mal ganz verrückte Sachen ausprobieren, die man im wirklichen Leben vielleicht nicht machen würde." Und auch Lombardi geht es dabei um Aussehen: "Ich mag es auch am liebsten, meinen Sim zu stylen. Ich mache mir immer ein paar Muckis mehr. Bei den Sims bin ich der Beachboy mit kurzer Hose und schönem Oberkörper. Und mein Sim ist immer gut drauf und lacht viel."

Beide sind lokale Repräsentanten des Game-Launches. Internationale Markenbotschafterin der Sims ist Katy Perry. Sie tritt in Die Sims 3 Showtime virtuell und im dazu produzierten Werbespot real auf.