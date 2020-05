simpliTV-Erscheinungsbild von St. Stephen's

Die Agentur setzte sich mit der entwickelten Marken-Ideen und der angebotenen Umsetzungsstrategie, in der die Marken-Kreation und ein Parabel-Einführungskonzept integriert sind, um den ORS-Auftrag durch.



Die Markeneinführung und der -aufbau sind angelaufen. Die diesbezügliche Kommunikation läuft via simpliTV.at, Plakatwerbung, Anzeigen und in Kombination mit Retail-Marketing und POS-Aktivitäten.



St. Stephen's wurde der Etat im August 2012 zugeschlagen.

Credits:

Auftraggeber: ORS; Koordination: Michael Weber;



Agentur: St. Stephen's; Beratung, Koordination: Gerd Babits, David Stephan; Creative Director: Gerd Babits; Art Director/Illustrator: Tim Maresch; Text: Sophie Cerny.



atmedia.at