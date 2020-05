SimpliTV.at aus der Pixelart-Manufaktur

Die Agentur ist für das Konzept und die Kreation von Simpli.TV und dem darin eingebetteten Online-Shop verantwortlich.



Das Erscheinungsbild und die markenbildenden Wahrnehmungselemente kommen von St. Stephen's.



"Die Websites muss das Produkt verständlich erklären, online verkaufen und gleichzeitig die Marke positionieren", beschreibt Michael Glas, Geschäftsführer der Agentur, die Pflichten der Plattform. Und das so einfach und schnell wie möglich.



Ohne Schnickschnack und Herumgerede geht es um Überzeugungskraft, Produktfunktionen und -vorteil sowie Kaufargumente, die sich auch in den vier Werbebotschaften - "simpli schnell installiert", "simpli ohne Bindung", "simpli günstig" und "simpli inklusive HD" - manifestieren.



SimpliTV.at charakterisiert sich, in der Pixelart-Diktion, durch "wenig Text, einfacher Bildsprache, knallbunter Headsujets in den typischen Markenfarben und an richtigen Stellen platzierte Call-to-Action-Elemente".



Oder kurz gesagt Benutzer-Erlebnis. Glas: "Die Integration von Shop und Customer Care runden dieses Erleben ab."