intHBO produziert gerade die Sitcom Silicon Valley. Die Serie dreht sich, was nicht schwer zu erraten ist, um Startup- und Entrepreneur-Mythen der kalifornischen Technologie-Wiege. Sie werden anhand von sechs Programmierern, die gemeinsam leben und richtig groß im Valley rauskommen wollen, erzählt. Die Serie hat am 6. April 2014 Premiere. Die erste Staffel besteht aus acht Episoden und sieht, wie der erste Trailer zeigt, so aus: