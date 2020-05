Silber für Österreichische Post

de, at, chDas Projekt "Die Werte der Post" wird mit einem Econ Award für Unternehmenskommunikation in Silber in der Kategorie Geschäftsfbericht/Print ausgezeichnet. Die Österreichische Post musste sich in diesem Wettbewerb nur der Metro Group geschlagen geben. Für die handwerkliche Umsetzung ist die Projektagentur Weixelbaumer verantwortlich.