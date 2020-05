Siebzig Sekunden James Bond

int, euEs wäre konsequent würden künftig neue James Bond-Abenteuer am 7. November anlaufen. Und es gehört ins Reich der Spekulation, dass Skyfall, das jüngste Abenteuer des britischen Agenten, auch etwas mit Felix Baumgartners Stratosphären-Sprung - oder umgekehrt, wobei Red Bull Synergie-Effekte aus solchen Querverbindungen sicher liebt - zu tun hat. Jedenfalls ist Bond und Skyfall auch ein Fall für das als "männlich" geltende Coke Zero. Der Softdrink-Brand hat sich dazu entschlossen den 007 in uns zu erwecken. Und wie diese Erweckung aussieht, zeigt ein gelungener Versuch am Bahnhof in der belgischen Stadt Antwerpen: