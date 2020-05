Die Unternehmen werden von der Agentur in "bis zu zwölf Märkten Zentral- und Osteuropas" von der Agentur betreut. Jüngster und damit siebenter Kunde ist die Schuhmanufaktur Ludwig Reiter. Heinisch betreut die Auftraggeber mittels in Wien abgeschlossenen Verträgen und über eigentümergeführte Büros oder Beteiligungen in den jeweiligen Märkten.



atmedia.at