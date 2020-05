Sieben Business Angels mit zwei Puls-4-Millionen

atPuls 4 bricht für seine Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen eine Regel des, wenn man es so ausdrücken kann, Corporate Numberings, das sich aus Überlegungen zur Markenführung klarerweise um die Vier und deren Abwandlung dreht, wie in 2 Minuten 2 Millionen. Der Moderator des Formats, Daniel Cronin, lüftete im Rahmen des derzeit laufenden Pioneers Festival das Geheimnis - das tatsächlich auch eines war, was, wer die Branchengepflogenheiten kennt, überrascht - um die Business Angels und Investoren, die sich die bewerbenden Startups in vier Runden ansehen. Selma Prodanovic, Michael Altrichter, Johann Hansmann, Oliver Holle und Daniel Mattes sind die Pitch-Jury der Show.