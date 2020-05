at // Robert Pfleger zieht an die Seite von Claudia Belina in die Geschäftsführung von Megaboard Soravia ein. Er übernimmt die Agenden von Christoph Paul und ist bereits seit 13 Jahren für die Soravia Group tätig. Bei leisure communications folgt Sarah Gasser Dorothea Sommeregger als Senior Consultant nach. Sommeregger wechselt nach drei Jahren und für den Aufbau der Agentur mitverantwortlich "zu einem Wirtschaftsforum" mit Sitz in Wien. Gasser kommt aus der Presseabteilung der ÖVP.