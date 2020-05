Degen war seit November 2008 im Kurier.at-Team und für den Aufbau der Genuss-Seite, die später in der unter seiner Mitverantwortung entstandenen Kurier Freizeit Online aufging, verantwortlich. Darüber hinaus hat Degen den Gaultmillau.at-Relaunch, wie er mitteilt, umgesetzt und die Seite redaktionell betreut.



Stefan Weder verlässt Q-Com. Der Consultant der Agentur verlässt Wien und will sich in Klagenfurt neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Der Weg in die Kärntner Landeshauptstadt hat private Hintergründe.



