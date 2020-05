ShaveYourStyle.com die Bärte-Party

at, intShaveYourStyle.com ist eine haarige Angelegenheit. In dem jüngst gelaunchten Online-Magazin steht die Gesichtsbehaarung, vorrangig jener von Männern, im Mittelpunkt. Alles dreht sich um die Rasur, das Bart-Styling und um die dafür notwendige Gesichtspflege aus einem Blickwinkel am Schnittpunkt von Mode, Musik und Lifestyle.