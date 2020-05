Sextett weckt Steirer auf

atIm Programm der Antenne Steiermark tobte in den vergangenen Wochen ein Zweikampf zwischen den Teams von Thomas Axmann und Stephan Legat. In dem seit 23. Jänner laufenden Duell ging es um die gestalterische Oberhoheit in der Morning Show. Die Sender-Hörer haben nun ein salomonisches Urteil gefällt.