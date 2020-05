Severino Seeger gewann bei "DSDS"

Nach der Bombendrohung beim Finale der ProSieben-Show " Germany's next Topmodel" in Mannheim hatten die Veranstalter nach Angaben von RTL die Sicherheitsvorkehrungen in der Bremer Arena verschärft. Die Sendung verlief aber ohne Zwischenfälle. Knapp 10.000 Menschen waren am Donnerstag beim "Topmodel"-Finale in Mannheim aus der Arena gebracht worden. Die Final-Sendung mit Heidi Klum soll nun in kleinerem Rahmen aufgezeichnet und am 28. Mai ausgestrahlt werden.

Mit zwei romantischen Balladen und einem eigens komponierten Stück ("Hero Of My Heart") überzeugte Seeger Publikum und Jury. "In der ganzen Staffel hast Du Gänsehaut geliefert", sagte Dauer-Juror Dieter Bohlen. An seiner Seite saßen diesmal der Schlagersänger Heino, die Sängerin Mandy Capristo und DJ Antoine. Heino (76) beschrieb den Auftritt des glücklichen Siegers als "supergeil".

Für die jüngste " DSDS"-Staffel hatte der Privatsender RTL das Format überarbeitet. Die Kandidaten gingen erstmals auf Tour nach Thailand, in den österreichischen Skiort Ischgl oder ins Sauerland. Bis auf das Finale ersetzten Aufzeichnungen die aufwendigen Live-Shows. Die Quoten blieben dennoch mäßig. RTL will die seit 2002 laufende Castingshow im nächsten Jahr fortsetzen.