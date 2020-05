SevenVentures Pitch Day kommt wieder

de, at, chIn der ProSiebenSat.1 Gruppe wird wieder gepitcht. SevenVentures richtet die zweite Runde des Start-up-Wettbewerbs SevenVentures PitchDay aus. Neben deutschen Jungunternehmen können internationale Start-ups und Gründer, die noch nicht am deutschen Markt tätig sind, in diesen Wettbewerb um sieben Millionen Euro TV-Mediavolumen einsteigen. Im Herbst 2012 setzte sich Busuu.com, eine Online-Sprachlern-Community mit österreichischen Wurzeln durch.