SevenVentures Austria erwirbt Marktguru.at-Anteil

Die beiden Gründer bleiben im der Geschäftsführung. Dieses Beteiligung sei ein "erster Schritt" in der Verstärkung des digitalen Portfolios von SevenVentures Austria.



Markguru.at ist seit November 2011 durch Konsumenten zu nutzen und listet Produktangebote auf, die als unadressierte Post in Haushalten landen. Die Beteiligung der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe steht schon seit 2013 auf der Agenda der beiden Unternehmen.



Seit 6. Februar 2014 lief eine Teaser-Kampagne für Marktguru.at, die sich um deren App drehte. Diese wird ab 17. Februar aufgelöst und zwar so: