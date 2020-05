Sevenval realisiert Distrelec-Mobile-Shop

Über diese technische Variante des Online-Shops bietet Distrelec das, wie beziffert wird, "250.000 Produkte umfassende Sortiment" in 16 Märkten an. Die mobile Umsetzung ist strategisch als Schritt in Richtung M-Commerce definiert.



Sevenval verfolgte in der Realisierung, wie das Unternehmen mitteilt, "keinen klassischen Responsive Design-Ansatz sondern erweiterte diesen um Server-seitige Komponenten. Darunter ist zu verstehen, dass nach Zugriffen auf das Distrelec-Angebot an die an- und abfragen Endgeräte individuell optimierte Inhalte ausgeliefert werden, um auf diese Weise die Ladezeiten der Inhalte bei Kunden und potenziellen Kunden zu beschleunigen. Als Hintergrund für diese Vorgehensweise wird genannt, dass schleppende Ladezeiten, die über eine im Schnitt Drei-Sekunden-Wartezeit-Spanne hinausgehen, dazu führen, dass Kunden das Shop-Angebot wieder verlassen.