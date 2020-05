SevenOne Video-Network für den dritten Screen

Die Werbeträger sind die Apps der abgebildeten Medien. Das sind Puls 4, ProSieben Austria, SAT.1 Österreich, 3Mobile TV und die Österreich-Nutzung in den Apps von Galileo Videolexikon, fashion TV und Spiegel Online.



Mit dem, am 8. Juni 2012 erfolgten Anpfiff zur laufenden Fussball-Europameisterschaft platzierte Coca-Cola den vom TV-Flight bekannten Spot "Let's get crazy" in dem Mobile-Video-Network. Dessen Platzierung errfolgt über MediaCom Vienna. Die Agentur skizziert die damit verbundene Streuung so: "Sie erfolgt auf allen Plattformen des Networks exklusiv im Zeitraum der Fussball-Europameisterschaft".



Die Sinnhaftigkeit dieser Platzierung argumentiert Andreas Vretscha, Chief Operating Officer von MediaCom Vienna, mit spezifischem Zielgruppen-Verhalten: "In den Wochen der Fussball-Europameisterschaft lebt der echte Fan im Ausnahme-Zustand. Sein Informationsinteresse ist auch unterwegs ungebrochen." Und diese aus der Zielgruppen-Mobilität resultierende Medien-Nutzung macht sich die Agentur zur Kampagnen-Platzierung zunutze.



atmedia.at