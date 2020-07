Servus Volkstanz

atEinen weiteren Diversifizierungsschritt geht das Red Bull Media House mit Servus in Stadt & Land. Nachdem es von dem Magazin bislang nur was zu sehen gab, gibt es künftig auch was zu hören. Aus der konzern-internen Cross-Promotion des Magazins mit dem Spielberg Musikfestival wurde das Musik-Label Servus laut & leise entwickelt und darüber Musik, die das Servus-Branding und Marken-Erleben intensiviert, vermarktet.