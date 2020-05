Servus und Merhaba bei Okto

Public Value-Format

Der Beitragsmix dreht sich einerseits um allgemeine Informationen aus dem Stadtleben und andererseits um das Leben der türkischsprachigen Gemeinschaft in der Stadt. Die Sendung wird von der Wien Heute-Moderatorin Eser Akababa moderiert. Wien Heute - Merhaba Magazin wird jeden auf die Erstausstrahlung der aktuellen Ausgabe folgenden Freitag, um 22:00 Uhr, wiederholt.



Wie ORF Wien-Landesdirektorin Brigitte Wolf dazu erklärte, ist der Sendeplatz auf Sehgewohnheiten von Türken in Wien und türkischsprachigen Österreichern abgestimmt. Diese Koproduktion kommentiert sie als sowohl im Aufgabenbereich eines öffentlich-rechtlichen Broadcasters zwingend liegend als auch eine Verbreitungs- und Reichweiten-Notwendigkeit, die der Markenpflege dient. Wolf wie auch Okto-Geschäftsführer Christian Jungwirth stellen jedoch die integrative Wirkung und die Effekte der Selbstwahrnehmung der Bevölkerungsgruppe und dessen Wahrnehmung durch Okto rezipierende Menschen in Wien und außerhalb in den Vordergrund. Die Kosten für die Produktion des Magazins trägt der ORF Wien.



