Servus TV und die Speedgang

Kräftemessen der Speedgang

Während der einen Stunde werden Autotests, Oldtimer, Sammler, Motorsport-Legenden und vierrädrige Unikate zu sehen sein. Die Speedgang tritt in jeder Folge zu einem Kräftemessen gegeneinander an. Schauplatz dieser Begegnung ist der Red Bull Ring Spielberg.



Das Magazin moderiert Maren Braun. Sie ist für den Sender bereits für der Moderation der Berichterstattung um die Red Bull Cliff Diving World Series und der beiden Motorsportformat Nascar und Road to Racing im Einsatz. Braun wird von der Rennrodlerin Anja Huber als Field-Reporterin unterstützt.



Erstausstrahlung: 7. Juni 2011, 21:05 Uhr