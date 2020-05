Servus TV protzt

Als Regisseur fungiert Alex Müller. Er wird eine Übertragung mit "vielen Nahaufnahmen" machen, mit "Highspeed-Bildern, einer Steady- und zwei In-Goal-Kameras arbeiten" und das Spiel mit "drei Super-Slomos produzieren".



Servus TV kündigt eine Spiel-Produktion an, die "über dem Niveau einer Champions League-Übertragung liegt" an. Und das für ein Testspiel.



Daraus muss man schließen, dass sowohl der FC Bayern und der für Servus TV wichtige deutsche TV-Markt beeindruckt werden sollen. Und es sich wahrscheinlich um einen weiteren Testlauf für künftige, aufwändige Live-TV-Events, wie dies beispielsweise die Übertragung der Mozart-Oper Die Entführung aus dem Serail in Red Bulls Hangar-7 am 26. August 2013 war, handelt. Respektive um einen Beweis vorhandener und bewirtschaftbarer Leistungsfähigkeit.