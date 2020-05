Servus TV justiert TV-Programm nach

Bassiner platziert TM Wissen am Sonntag, um 20:15 Uhr, und wird von dem Programmdirektor als "unterhaltsam, frisch, frech und modern" charakterisiert. Dieses Versprechen müssen Yasmine Blair, Andre Lampe und Sebastian Huncke, die drei Moderatoren der Sendung, einlösen. TM Wissen wird offensichtlich als Live-Show und in der Ottakringer Brauerei zu Wien realisiert.



Denn die Moderatoren sollen das Live-Publikum in die Gespräche und Experimente vor Ort einbinden. Darüber hinaus wird in eigenproduzierten Beiträgen, Show-Elementen, etc. Wissen vermittelt, das "Spass machen soll".



TM Wissen tritt als Magazin an, wird 2013 in zehn Ausgaben ausgestrahlt. Bassiner avisiert für 2014 40 Ausgaben.



Serien-Fans will der Servus TV-Programmdirektor mit Hells on Wheel (siehe obigen Trailer), Copper oder Miss Fisher's Murder Mysteries und Film-Fans mit Frances Ha, Die Königin und der Leibarzt oder Beasts of Southern Wild locken.



Festhalten will Bassiner, wie er im Gespräch mit der Austria Presse Agentur erklärt, am Frühstücksformat Servus am Morgen. Und damit weiterkämpfen. "Wir glauben, dass sich Qualität am Ende durchsetzt", betont der Programmdirektor.



Für Bassiner ist der Second Screen auch ein Thema. Und zwar derzeit noch ein Internes, ein zu Diskutierendes und eines für dessen Umsetzungen Plattformen geschaffen werden müssen. Er avisiert den Jahresbeginn 2014 als Zeitraum für die erste diesbezügliche Second-Screen-Umsetzung.



Das Live-TV-Angebot soll künftig durch die Übertragung des Konzern-Events Red Bull Dolomitenmann angereichert werden.



Am 14. Oktober 2013 schaut Servus TV indirekt auf die eigene Leistung zurück und überträgt anläßlich des ersten Jahrestages des Gelingens von Red Bull Stratos die Dokumentation Mission to the Edge of Space um 19:10 Uhr.