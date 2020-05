Servus TV in Baden-Württemberg

Damit erweitert Servus TV seine technische Reichweite um 1,9 Millionen Kabel BW-Haushalte. Bis dato war das Programm in den Großräumen Stuttgart und Ludwigsburg zu sehen. TV-Konsumenten können Servus TV analog, digital und in HDTV-Qualität sehen. Der Kabel-TV-Anbieter ersetzt Deluxe Music durch das in Österreich gemachte Programm.



atmedia.at