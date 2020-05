Servus TV entschlüsselt deutsches Eishockey

Der derzeitige Recht-Inhaber Sky ist mit den über die Spiele in Deutschland erzielten Ergebnissen wie etwa Abo-Verkäufe nicht glücklich. Dessen Vertrag läuft nun aus.



Laut Hockeyweb könnte Servus TV künftig an Sonntagen die Spiele übertragen. Dadurch würde sich die Anzahl der TV-Übertragungen grundsätzlich einschränken. Um auf die volle vom deutschen Verband geforderte Ausstrahlungszahl der Spiele zu kommen, müsste Servus TV die Rechte weiter lizenzieren und damit käme wiederum Sky ins Spiel. Dazu wäre der Sender auch bereit, weiß Hockeyweb.



Die Deutsche Eishockey Liga kündigt an, noch in dieser Woche eine diesbezügliche Entscheidung zu treffen.



Als weiteres Indiz für den TV-Rechte-Erwerb kann der im Mai 2012 erfolgte Einstieg von Red Bull beim finanziell angeschlagenen Club EHC München gelten.