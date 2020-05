Servus TV bringt YPD-Challenge ins Fernsehen

Die drei ausgestrahlten Live-Shows sind das Finale der YPD-Challenge, die von 14. Jänner 2014 an läuft und in der sich Schüler und Studenten in Dreier-Teams durch On- und Offline-Aufgaben in das Finale vorarbeiten, um später mit Praktikumsplätzen belohnt zu werden.



Servus TV betitelt die Show mit YPD-Challenge - Der Karrierestart Deines Lebens. Die drei Final-Sendungen laufen jeweils 90 Minuten und werden um 20:15 Uhr bei Servus TV sowie als Live-Stream auf YPDChallenge.com zu sehen sein.



Klaus Bassiner, Programmdirektor von Servus TV, erklärt, dass mit dem Sendungskonzept ein "klares Ziel verfolgt werde: Wir wollen, dass alle mitmachen können, die wollen. Die Zuschauer können während der Shows die Quizz-Frage mit beantworten und die Aufgaben mit lösen, oder ihre Favoriten unterstützen".