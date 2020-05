Servus Magazin expandiert

Von dieser Auflage gehen rund 23.000 in den süddeutschen Raum, 11.000 Copies in die Schweiz und nach Liechtenstein, 4.000 Stück nach Südtirol und 2.000 nach Luxemburg. Diese Expansion in den Alpen-Adria-Raum ist ein logischer Schritt das Magazin im selben Verbreitungsraum wie Servus TV zu verankern.



Der Verlag nennet darüber hinaus "mehr als 10.000 Abonnenten", die seit der Erstausgabe im November 2010 das Servus Magazin beziehen.



Und in der ÖAK ist der Titel im ersten Halbjahr mit einer Druckauflage von 59.500 Stück und einer verkauften Auflage von 31.653 Exemplaren ausgewiesen. 65 Prozent dieser Verkauszahl, 20.575 Copies, gehen über den Direktverkauf in den österreichischen Markt.



atmedia.at