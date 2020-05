Servus Formel 1

Formel 1-Rechte für Servus TV

Motorsport-Zar Bernie Ecclestone will mehr Geld für die Rechte, da er 2011 den Rennzirkus in HD ausgestrahlt haben will. Und RTL wie auch der ORF übertragen die Formel 1 im Free-TV. Für Sky bedeutet das eine beeinträchtige Wertschöpfung.



In Foren wie dem Racingblog kursiert das Gerücht das Red Bull sich die durch die Sky Nichtverlängerung frei werdenden Medienrechte für Servus TV sichern könnte. Was allerdings wiederum Auswirkungen auf die Free-TV-Rechte des ORF zur Folge hätte. Denn Pay-TV- unterscheiden sich zu Free-TV-Rechten doch. Aber denkbar ist, das Red Bull für den alpen-adriatischen Sender weiter nach attraktiven Übertragungsrechten greifen wird.