atServus in Stadt & Land geht mit dem Spin-off Servus Kinder direkt auf die Zielergruppe - Kinder als Leser, Eltern als Käufer und Leser - zu und holt sie in die Apfel-Backstube. Dort sollen Sechs- bis Zehnjährige Rezepte mit Äpfeln unter Anleitung eines Kochs zu Speisen zubereiten. An dieser Zielgruppen-Promotion beteiligt das Red Bull Media House Ikea, Fanny und frisch-saftig-steirisch Apfel.