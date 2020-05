Servicpelan sät für Dehner Gartenlust

Diese Arbeiten erledigte Serviceplan Campaign. Mit den Kommunikationsleistungen der Agentur soll die "Marktführerschaft von Dehner in Sachen Gartenkompetenz" erreicht werden. Die Nähe zur Natur wird sich im, um den Claim Deine Natur erweiterten Logo widerspiegeln. In der Kampagne, die sich vorrangig auf Plakaten abspielen wird, fragt Dehner Menschen "Bist du bereit für die Natur?". Zu sehen sind dort Menschen, "die voller Enthusiasmus, Leidenschaft und Freude in die neue Gartensaison starten".