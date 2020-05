Serviceplan wird WMF-Leadagentur

Die WMF AG vergibt im Rahmen eines als "ausführlich" beschriebenen Pitch-Prozesses die internationale Markenkommunikation an Serviceplan Campaign. Die Agentur soll, so Stephen Schuster, dem Leiter Marketing Communication von WMF, an der strategischen Neuausrichtung der Marke mitwirken. WMF soll künftig "noch lebendiger, frischer und hahbarer" sein und als "umfassender kulinarischer Begleiter" auftreten. Auftraggeber und Agentur vereinbarten eine "langfristige" Zusammenarbeit.

Mediaplus, die Schwester-Agentur von Serviceplan Campaign, verantwortet seit 13 Jahren WMF das Media-Management.